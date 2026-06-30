Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов сравнил вратарские позиции в «Тракторе» и «Металлурге». Ранее «Трактор» объявил о переходе норвежского голкипера Хенрика Хёукеланна.

— Вам понятен трансфер «Трактора»?

— Вот тут как раз вернусь к драфту. Фактически каждый третий выбранный российский юниор – вратарь. Значит, у нас растёт много талантливых игроков именно этого амплуа, которых надо развивать и которым надо доверять – как в МХЛ с ВХЛ, так и в КХЛ. Поэтому возникает вопрос: если наша вратарская школа в порядке, есть ли логика и перспектива в приглашении норвежца?

— Ваш ответ на этот вопрос?

— Всё покажет сезон. Посмотрите на два соседних клуба – «Трактор» и «Металлург». Челябинск пойдёт в сезон с Хёукеланном, а вот у Магнитогорска есть дуэт молодых российских вратарей Смолин – Заврагин. Думаю, проблем в воротах у «Магнитки» будет меньше – а перспективы больше. И для клуба, и для национального хоккея, — приводит слова Светлова Russia-Hockey.ru.