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«Лада» объявила о продлении контракта с нападающим Сетдиковым

«Лада» объявила о продлении контракта с нападающим Сетдиковым
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Пресс-служба «Лады» объявила о продлении контракта с нападающим Никитой Сетдиковым. Новое соглашение с форвардом рассчитано до конца следующего сезона.

«Никита Сетдиков остаётся в «Ладе». Сетдиков начал своё выступление в КХЛ за «Салават Юлаев»: вместе с уфимским клубом нападающий дошёл до бронзы в сезоне-2015/2016. Основная часть карьеры Никиты прошла в «Сибири», в составе которой он провёл 116 игр, забросил 16 шайб и отдал 24 передачи. Всего в КХЛ форвард провёл 341 матч с результатом 124 (48+76) очка.

В прошедшем сезоне Сетдиков провёл 44 матча в составе «Лады», забросил шесть шайб и отдал 13 передач. Новый контракт несёт односторонний характер и рассчитан на один сезон. Рады продолжить сотрудничество, Никита!» — сказано в сообщении пресс-службы «Лады».

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