«Авангард» сообщил об уходе защитника Артёма Блажиевского

Пресс-служба омского «Авангарда» сообщила об уходе 32-летнего защитника Артёма Блажиевского. Хоккеист и клуб расторгли контракт по соглашению сторон. К «Авангарду» Артём присоединился прошлым летом, заключив соглашение на два года.

«Хоккейный клуб «Авангард» и защитник Артём Блажиевский расторгли контракт по соглашению сторон без выплаты денежной компенсации. Благодарим Артёма за игру в составе нашей команды и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — сказано в сообщении пресс-службы «Авангарда», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

В прошлом сезоне Блажиевский провёл 78 матчей за «Авангард» с учётом плей-офф, забросил пять шайб и сделал 13 результативных передач.