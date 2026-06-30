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Блажиевский продолжит карьеру в московском «Динамо»

Блажиевский продолжит карьеру в московском «Динамо»
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32-летний защитник Артём Блажиевский перейдёт в московское «Динамо», сообщают источники «Чемпионата». Ранее «Авангард» объявил о расторжении контракта с опытным хоккеистом по соглашению сторон и без выплаты денежной компенсации. За омский клуб Артём выступал в сезоне-2025/2026 и провёл 78 матчей с учётом плей-офф, забросив пять шайб и сделав 13 результативных передач.

Ранее Блажиевский играл за «Трактор», чеховскую «Звезду», ЦСКА и нижегородское «Торпедо». «Авангард» в прошлом сезоне добрался до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил будущему победителю турнира в лице «Локомотива».

Московское «Динамо» проиграло минскому «Динамо» в 1/8 финала Кубка Гагарина.

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