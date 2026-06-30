Данил Аймурзин: хочу попробовать себя в НХЛ

24-летний нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. В завершившемся сезоне Аймурзин отыграл 69 матчей, забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.

— Генеральный директор «Северстали» Николай Канаков говорил, что вы со временем хотите поехать играть в Америку. Так как вы не задрафтованы, то у вас есть свобода выбора. Какая команда НХЛ вам больше всего нравится?

— Не знаю. Тренеры каждый год меняются, поэтому мне тяжело сказать, где конкретно мне бы хотелось там играть. Просто хочу попробовать себя в НХЛ, — приводит слова Аймурзина AllHockey.Ru.