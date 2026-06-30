Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Данил Аймурзин: хочу попробовать себя в НХЛ

Данил Аймурзин: хочу попробовать себя в НХЛ
Комментарии

24-летний нападающий «Северстали» Данил Аймурзин рассказал, что хотел бы попробовать свои силы в Национальной хоккейной лиге. В завершившемся сезоне Аймурзин отыграл 69 матчей, забросил 15 шайб и отдал 31 результативную передачу. Всего за карьеру в КХЛ 24-летний нападающий набрал 168 (70+98) очков в 234 встречах.

— Генеральный директор «Северстали» Николай Канаков говорил, что вы со временем хотите поехать играть в Америку. Так как вы не задрафтованы, то у вас есть свобода выбора. Какая команда НХЛ вам больше всего нравится?
— Не знаю. Тренеры каждый год меняются, поэтому мне тяжело сказать, где конкретно мне бы хотелось там играть. Просто хочу попробовать себя в НХЛ, — приводит слова Аймурзина AllHockey.Ru.

Материалы по теме
Форвард «Северстали» Аймурзин назвал своё любимое летнее занятие
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android