Фетисов раскрыл, какой совет дал Александру Овечкину

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, какой совет дал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Ранее сообщалось, что руководство «Вашингтона» в ближайшее время проведёт переговоры с 40-летним Овечкиным о новом соглашении. Нынешний контракт форварда истекает 30 июня.

«Мы общались после сезона, он был в хорошем настроении. Поехал отдыхать, потому что была постоянная нагрузка, она отражалась и на игре. Желаю ему, чтобы он отдохнул, вернулся и начал тренироваться. Сейчас надо будет просто серьёзным образом готовиться, потому что я точно знаю, что с возрастом надо более серьёзно к себе относиться и, так скажем, больше тренироваться. Потому что это требует физиологии и всего, что с этим связано. Думаю, что Саша всё это понимает», — приводит слова Фетисова ТАСС.