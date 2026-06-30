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Фетисов раскрыл, какой совет дал Александру Овечкину

Фетисов раскрыл, какой совет дал Александру Овечкину
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов рассказал, какой совет дал нападающему клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину. Ранее сообщалось, что руководство «Вашингтона» в ближайшее время проведёт переговоры с 40-летним Овечкиным о новом соглашении. Нынешний контракт форварда истекает 30 июня.

«Мы общались после сезона, он был в хорошем настроении. Поехал отдыхать, потому что была постоянная нагрузка, она отражалась и на игре. Желаю ему, чтобы он отдохнул, вернулся и начал тренироваться. Сейчас надо будет просто серьёзным образом готовиться, потому что я точно знаю, что с возрастом надо более серьёзно к себе относиться и, так скажем, больше тренироваться. Потому что это требует физиологии и всего, что с этим связано. Думаю, что Саша всё это понимает», — приводит слова Фетисова ТАСС.

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