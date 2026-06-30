«В городе заждались хорошего результата». Кадейкин оценил свой переход в «Автомобилист»

Новичок «Автомобилиста» Александр Кадейкин рассказал о своём переходе в екатеринбургский клуб. 32-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом».

— Как оценишь свой переход в «Автомобилист». В чём видишь свою новую спортивную мотивацию?

— Мотивация всегда одна — побеждать. Думаю, мы здесь хорошо синхронизированы с клубом: и у меня такой процесс перехода — понятное дело, что нужно было что-то менять, ситуация вынуждала. И у «Автомобилиста» тоже такой, как я понимаю, сейчас будет процесс переформатирования, перестройки команды. И вот поэтому думаю, что хороший союз должен получиться.

Полагаю, в городе заждались хорошего результата. Мне кажется, для такого клуба уже, наверное, неправильно довольствоваться бронзой, которая была несколько лет назад. Потому что перед «Автомобилистом» задачи стоят самые высокие. Будем писать новую историю. Дай бог, будем все вместе с болельщиками, и болельщики, надеюсь, станут свидетелями этой истории, — цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.