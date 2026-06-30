Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«В городе заждались хорошего результата». Кадейкин оценил свой переход в «Автомобилист»

«В городе заждались хорошего результата». Кадейкин оценил свой переход в «Автомобилист»
Комментарии

Новичок «Автомобилиста» Александр Кадейкин рассказал о своём переходе в екатеринбургский клуб. 32-летний нападающий подписал двухлетний контракт с «Автомобилистом».

— Как оценишь свой переход в «Автомобилист». В чём видишь свою новую спортивную мотивацию?
— Мотивация всегда одна — побеждать. Думаю, мы здесь хорошо синхронизированы с клубом: и у меня такой процесс перехода — понятное дело, что нужно было что-то менять, ситуация вынуждала. И у «Автомобилиста» тоже такой, как я понимаю, сейчас будет процесс переформатирования, перестройки команды. И вот поэтому думаю, что хороший союз должен получиться.

Полагаю, в городе заждались хорошего результата. Мне кажется, для такого клуба уже, наверное, неправильно довольствоваться бронзой, которая была несколько лет назад. Потому что перед «Автомобилистом» задачи стоят самые высокие. Будем писать новую историю. Дай бог, будем все вместе с болельщиками, и болельщики, надеюсь, станут свидетелями этой истории, — цитирует Кадейкина пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
Нападающий Александр Кадейкин подписал контракт с «Автомобилистом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android