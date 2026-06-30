«Колорадо» подписал контракт с младшим братом Кейла Макара

«Колорадо Эвеланш» продлил контракт с нападающим Тейлором Макаром на два года. Среднегодовая зарплата хоккеиста составит $ 875 тыс. в год. Тейлор является младшим братом защитника «Колорадо» Кейла Макара.

25-летний Макар в сезоне-2025/2026 дебютировал в НХЛ и сыграл 12 матчей за «Эвеланш». Форвард также провёл 52 матча в регулярном чемпионате АХЛ за «Колорадо Иглс» и набрал 24 (14+10) очка. В 17 играх плей-офф на его счету 6 (2+4) очков.

Ранее «Колорадо» обменял российского нападающего Валерия Ничушкина в «Коламбус Блю Джекетс». В прошедшем сезоне «лавины» стали победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф уступили «Вегас Голден Найтс» в третьем раунде.