Евгений Кузнецов: могу хоть сейчас подписать контракт, но жду определённый клуб

Нападающий Евгений Кузнецов высказался о своём будущем. 34-летний форвард сейчас находится без контракта.

– Ты очень много говоришь, что хочешь в хоккее продолжать оставаться как можно дольше. Если так выйдет, что ты сейчас не найдёшь клуб...

– Дурак, что ли, вообще? Как не найду? Найду. Я могу хоть сейчас подписать [контракт]. Вот прямо сейчас.

– То есть сейчас есть варианты конкретные?

– Да, но я жду определённый клуб, – сказал Кузнецов в шоу FONtour.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.