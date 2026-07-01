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«Две великие державы». Андрей Назаров — о матче между сборными России и США

«Две великие державы». Андрей Назаров — о матче между сборными России и США
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Известный тренер Андрей Назаров высказался о предстоящем товарищеском матче между любительскими командами России и США, который организуют торгово-промышленные палаты двух стран. Товарищеская встреча пройдёт 1 июля в Москве.

«Россия и США — две великие державы, в том числе в спортивном плане. Обе сборные становились олимпийскими чемпионами по хоккею. Считаю, что в нынешних условиях матч между командой Американской торговой палаты в России и российской командой «Красная машина» является важным со всех точек зрения. Здесь стоит обратить внимание не столько на результат, сколько на отношения между двумя странами, возможность пообщаться, наладить диалог, коммуникацию, обсудить различные вопросы. Тем не менее мы видим, что составы у команд более чем солидные. Много звёздных имён и фамилий.

В непростые времена наше Министерство иностранных дел активно взаимодействует со своими американскими коллегами. Думаю, что хоккеисты обязательно постараются помочь нашим дипломатам, ведь спорт объединяет людей. Главное, чтобы все отыграли без травм и в дальнейшем выявляли сильнейшего только на спортивных площадках. И, конечно, ждём возвращения нашей основной сборной на мировую арену и последующего матча между главными национальными командами России и США», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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