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«Авангард» продлил контракт с нападающим Кириллом Долженковым

«Авангард» продлил контракт с нападающим Кириллом Долженковым
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«Авангард» продлил контракт с нападающим Кириллом Долженковым на один сезон, сообщает пресс-служба клуба. Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Сопин оценил это подписание.

«Мы рады, что смогли найти точки соприкосновения со стороной форварда в вопросе продолжения карьеры. Молодой талантливый игрок остаётся в России и будет прогрессировать в составе нашего клуба. У Кирилла впереди много работы. Его амбиции должны быть подкреплены действиями на льду. Уверен, что трудолюбие Кирилла поможет ему в этом сезоне выйти на новый уровень», — цитирует Сопина пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне 22-летний форвард сыграл 21 матч за «Авангард» после перехода из ЦСКА, отметившись двумя результативными передачами.

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