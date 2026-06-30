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Российский хоккеист «Монреаля» Иван Демидов сделал выбор между Месси и Роналду

Российский хоккеист «Монреаля» Иван Демидов сделал выбор между Месси и Роналду
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Нападающий «Монреаль Канадиенс» Иван Демидов сравнил суперзвёздных нападающих современного футбола Криштиану Роналду и Лионеля Месси и заявил, что поддерживает Португалию на чемпионате мира по футболу 2026 года.

— Можно сказать, что ты в хоккее как Ямаль в футболе?
— Угараете? (смеётся). Круче (смеётся). Куда там…

— Ты объективно русская суперзвезда в хоккее.
— Да куда, я один год… Да, год хороший был. Пару лет так сыграть, потом посмотрим.

— О чём мечтаешь?
— Нельзя говорить о мечтах, потому что они не сбудутся (улыбается). Цель? Стать хорошим хоккеистом, лучшим.

— Лучшим в мире?
— Да.

— Следишь за ЧМ?
— Да.

— Кто больше всего нравится?
— Нравится, как играют французы, но вообще болею за Португалию.

— Криштиану или Месси?
— Криш.

— Криштиану круче Месси?
— Он не лучше, я не говорю, что он лучше. Просто для меня. Месси в полном порядке, но я не могу не сказать Роналду (улыбается).

— Говорят, Криштиану — упорный труд, а Месси — талант. Ты ближе к чему?
— Труд, – сказал Демидов в шоу FONtour.

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