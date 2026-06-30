Кузнецов: ещё лет пять поиграю точно, мечтаю закончить карьеру в ВХЛ

Нападающий Евгений Кузнецов заявил, что планирует ещё пять лет продолжать играть и хочет завершить карьеру во Всероссийской хоккейной лиге. На данный момент хоккеист находится без контракта.

— Зачем ты продолжаешь играть в хоккей, почему тебе это нужно?

— Во-первых, ты больше в жизни ничего не умеешь. Вся твоя жизнь вокруг игры, остальное — на втором плане. Ты подстраиваешь расписание, даже семья иногда уходит на второй [план] из-за игры.

— Мне кажется, ты уже мог бы стать медиазвездой.

— Я с хоккеем закончу, вы меня *** увидите. Года на три, думаю, точно куда-нибудь исчезну.

— Где будешь?

— С семьёй время проведу, сейчас дочери 11, сыну — семь. Ещё лет пять поиграю точно, ещё в Высшей лиге поиграю потом. У меня мечта закончить карьеру в Высшей лиге.

— Барнаул?

— Да кто возьмёт? Меня в КХЛ никто не берёт. Они говорят: «Нам хоккеисты не нужны, нужны пай-мальчики, которые сок пьют зелёный». А потом, когда нужно пас отдать на клюшку, не видят, в какой стороне клюшка. На пятно кидают просто, – сказал Кузнецов в шоу FONtour.