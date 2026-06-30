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Жаровский ответил на вопрос, как Кузнецов влиял на атмосферу в раздевалке «Салавата»

Жаровский ответил на вопрос, как Кузнецов влиял на атмосферу в раздевалке «Салавата»
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Нападающий «Салавата Юлаева» Александр Жаровский рассказал, как влиял на атмосферу в команде форвард Евгений Кузнецов, завершавший прошлый сезон в составе уфимского клуба. На данный момент 34-летний хоккеист находится без контракта.

— Кузнецов в раздевалке главный по атмосфере и всему?
— Один из.

— Травит молодых?
— Да нет, подшучивает. Пошутить он любит.

— У тебя выдающийся сезон. Какую главную причину видишь, почему так пошло?
— На тренировках работаем, – сказал Жаровский в шоу FONtour.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.

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