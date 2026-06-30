Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Флорида» выменяла вратаря Якоба Маркстрёма у «Нью-Джерси»

«Флорида» выменяла вратаря Якоба Маркстрёма у «Нью-Джерси»
Комментарии

«Флорида Пантерз» выменяла у «Нью-Джерси Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрёма и форварда Ангуса Крукшэнка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

«Нью-Джерси» не сохранил зарплату Маркстрёма в своей платёжке, чей двухлетний контракт ($ 6 млн в год) вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.

32-летний Родригес в прошлом сезоне провёл 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Теперь с большой долей вероятности российский вратарь Сергей Бобровский покинет «Флориду». На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.

Материалы по теме
Завтрашний день изменит судьбу шести россиян? 5 ожидаемых сюжетов открытия рынка НХЛ
Завтрашний день изменит судьбу шести россиян? 5 ожидаемых сюжетов открытия рынка НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android