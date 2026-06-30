«Флорида» выменяла вратаря Якоба Маркстрёма у «Нью-Джерси»

«Флорида Пантерз» выменяла у «Нью-Джерси Дэвилз» вратаря Якоба Маркстрёма и форварда Ангуса Крукшэнка. В обратном направлении отправились форварды Эван Родригес, Йеспер Боквист и Бен Стивс.

«Нью-Джерси» не сохранил зарплату Маркстрёма в своей платёжке, чей двухлетний контракт ($ 6 млн в год) вступит в силу в следующем сезоне. В сезоне-2025/2026 36-летний голкипер провёл 44 матча при коэффициенте надёжности 3,07 и 88,3% отражённых бросков.

32-летний Родригес в прошлом сезоне провёл 69 матчей и набрал 31 (11+20) очко.

Теперь с большой долей вероятности российский вратарь Сергей Бобровский покинет «Флориду». На данный момент стороны не могут договориться о новом контракте.