«Сент-Луис» выставил на драфт отказов нападающего Джонатана Друена

«Сент-Луис Блюз» предложил квалификационные контракты нападающему Коннору Макмайклу и защитнику Лео Лёфу. Кроме того, «блюзмены» выставили на драфт отказов нападающего Джонатана Друена с целью выкупа его контракта.

25-летний Макмайкл был недавно приобретён в результате обмена с «Вашингтон Кэпиталз». В прошлом сезоне он провёл 78 игр регулярного сезона за «Кэпиталз», заработав 46 очков (14 голов, 32 передачи) и 30 минут штрафного времени.

24-летний Лёф был выбран «Блюз» в третьем раунде под общим 88-м номером на драфте НХЛ 2020 года. В прошлом сезоне он набрал шесть очков (два гола, четыре результативные передачи) и 29 минут штрафного времени в 47 играх регулярного сезона за «Спрингфилд Тандербердс» в АХЛ.

31-летний Друен был приобретён «Блюз» в результате обмена с «Нью-Йорк Айлендерс» 6 марта 2026 года. В прошлом сезоне он сыграл девять игр регулярного сезона за команду, набрав три очка (один гол, две результативные передачи). В общей сложности форвард сыграл 671 матч в регулярном сезоне НХЛ, набрав 398 очков (111 голов, 287 передач) и 238 минут штрафного времени.