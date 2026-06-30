Кузнецов: за последние 10 лет все, кто со мной играл, проводили лучший сезон в карьере

Нападающий Евгений Кузнецов рассказал о своём отношении к критике и заявил, что всегда делает лучше партнёров по команде.

— Ты реагируешь на критику экспертов?

— Не читаю хоккейные новости.

— А когда помладше?

— Молодой — да, конечно. Одно из самых обидных, что про меня было, [так это то, что написали, что я] плохо отношусь к молодым, разлагаю дисциплину в коллективе. Хотя, наоборот, ко мне, молодому, всегда хорошо относились, у меня были хорошие ветераны — Николишин, Кваша. Они всегда хорошо к молодым относились. И у меня такое же понимание, что к ребятам помоложе нужно относиться с уважением. А почему все считают, что у меня будет плохо. У меня нет подопечных, я всегда старался, чтобы коллектив был вместе, не было разделения на ветеранов, молодых, тех, кто получает много и меньше. Когда наступают тяжёлые матчи, ты не смотришь, отдавая пас, друг он или нет, ты хочешь, чтобы команда выиграла.

— Тебя раздражает, что такой образ строят?

— Нет, я сам виноват в этом, просто о хороших моментах не говорят, все замечают только плохие. Посмотрите, за последние 15 лет, кроме Овечкина, я не играл ни с одним партнёром, кто до меня забивал больше 20 голов за сезон. Начиная с 15 года, если вы откроете статистику, посмотрите, что все, кто со мной играл, проводили лучший сезон в карьере, — сказал Кузнецов в шоу FONtour.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.