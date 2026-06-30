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Генменеджер «Флориды» оценил приход в команду вратаря Маркстрёма

Генменеджер «Флориды» оценил приход в команду вратаря Маркстрёма
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Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о приобретении вратаря Якоба Маркстрёма в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». Ранее клуб также выменял голкипера Акиру Шмидта у «Вегас Голден Найтс», отдав выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2028.

«Якоб — опытный ветеран и лидер в этой лиге, обладающий внушительными габаритами и неустанным стремлением к победе. Рады, что он будет выступать вместе с нашей командой и вернётся в Южную Флориду.

Акира — талантливый и атлетичный вратарь, который продемонстрировал хладнокровие в напряжённых моментах. Рады приветствовать его в нашей организации», — цитирует Зито пресс-служба клуба.

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