Генменеджер «Флориды» оценил приход в команду вратаря Маркстрёма

Генеральный менеджер «Флориды Пантерз» Билл Зито высказался о приобретении вратаря Якоба Маркстрёма в результате обмена с «Нью-Джерси Дэвилз». Ранее клуб также выменял голкипера Акиру Шмидта у «Вегас Голден Найтс», отдав выбор в третьем раунде драфта НХЛ — 2028.

«Якоб — опытный ветеран и лидер в этой лиге, обладающий внушительными габаритами и неустанным стремлением к победе. Рады, что он будет выступать вместе с нашей командой и вернётся в Южную Флориду.

Акира — талантливый и атлетичный вратарь, который продемонстрировал хладнокровие в напряжённых моментах. Рады приветствовать его в нашей организации», — цитирует Зито пресс-служба клуба.