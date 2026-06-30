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«Не мой стиль». Евгений Кузнецов объяснил, почему ему не нравится Килиан Мбаппе

«Не мой стиль». Евгений Кузнецов объяснил, почему ему не нравится Килиан Мбаппе
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Нападающий Евгений Кузнецов заявил, что отдал бы награду лучшего футболиста года нападающему французского «Пари Сен-Жермен» Хвиче Кварацхелии и рассказал, что ему не нравится в форварде сборной Франции Килиане Мбаппе.

— Я бы Хвиче отдал «Золотой мяч», мне нравится.

— Что думаешь о Мбаппе?
— Мне не нравится Мбаппе, не мой стиль. Мне кажется, нужно сначала выиграть, как Роналду и Месси. И то, мне кажется, они себя не ведут так, как он. Мне нравятся скромные футболисты, которые делятся мячом или хоккеисты, которые делятся шайбой. У Мбаппе, мне кажется, задача — три мяча. Если команда проиграет 3:4, он всё равно будет улыбаться и говорить, что забил три мяча.

Для меня самое главное, когда ты приходишь после игры в раздевалку, все улыбаются, довольны, ржут. На следующий день приходишь, у тебя нет видео на 30 минут, где тебя нахлобучивают (показал жестом) за каждую фигню. Не знаю, так ли в футболе, но в хоккее для меня было важно, чтобы на следующий день приходить с улыбкой на тренировку, — сказал Кузнецов в шоу FONtour.

В прошлом сезоне Кузнецов провёл 34 матча в регулярном чемпионате КХЛ за «Металлург» и «Салават Юлаев», набрав 27 (7+20) очков. В плей-офф нападающий набрал 2 (1+1) очка в семи играх.

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