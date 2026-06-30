Кузнецов: на Дальнем Востоке людям не хватает теплоты и внимания спортсменов

Нападающий Евгений Кузнецов заявил, что Дальний Восток должен получать больше внимания от спортсменов и вспомнил, как в составе СКА прилетал на матчи КХЛ в Хабаровск и Владивосток.

— Мне кажется, на Дальнем Востоке людям не хватает теплоты, внимания спортсменов. Я долго не был там, мы приехали со СКА в Хабаровск и во Владивосток. Когда узнал, что люди за 30 тыс. покупали билеты, чтобы просто посмотреть на это говно, в которое мы играли, будем называть вещи своими словами…

Мне девочка маленькая подарила игрушку, она у меня всё ещё в раздевалке. Она говорит: «Для меня такое счастье просто вас увидеть». Когда ты молодой, может, не понимаешь этого, но в возрасте понимаешь, что для людей увидеть нас — событие. Отдать за два билета 60 тыс. — космические деньги… Та область нашей страны остаётся обделённой, — сказал Кузнецов в шоу FONtour.