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Кузнецов: на Дальнем Востоке людям не хватает теплоты и внимания спортсменов

Кузнецов: на Дальнем Востоке людям не хватает теплоты и внимания спортсменов
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Нападающий Евгений Кузнецов заявил, что Дальний Восток должен получать больше внимания от спортсменов и вспомнил, как в составе СКА прилетал на матчи КХЛ в Хабаровск и Владивосток.

— Мне кажется, на Дальнем Востоке людям не хватает теплоты, внимания спортсменов. Я долго не был там, мы приехали со СКА в Хабаровск и во Владивосток. Когда узнал, что люди за 30 тыс. покупали билеты, чтобы просто посмотреть на это говно, в которое мы играли, будем называть вещи своими словами…

Мне девочка маленькая подарила игрушку, она у меня всё ещё в раздевалке. Она говорит: «Для меня такое счастье просто вас увидеть». Когда ты молодой, может, не понимаешь этого, но в возрасте понимаешь, что для людей увидеть нас — событие. Отдать за два билета 60 тыс. — космические деньги… Та область нашей страны остаётся обделённой, — сказал Кузнецов в шоу FONtour.

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