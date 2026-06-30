Капитан «Айлендерс» Андерс Ли выйдет на рынок свободных агентов

35-летний капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли выйдет на рынок свободных агентов. Об этом сообщили в пресс-службе клуба. У американского нападающего в конце сезона завершается контракт с клубом с зарплатой $ 7 млн в год, который был подписан в 2019 году. Клуб и хоккеист не смогли достигнуть согласия в переговорах по новому контракту.

В минувшем регулярном чемпионате Ли провёл 82 матча, в которых отметился 19 заброшенными шайбами и 23 результативными передачами при показателе полезности «0».

По итогам регулярки «Айлендерс» заняли 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 91 очко. Команда не смогла выйти в плей-офф.