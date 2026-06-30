Галлахер рассказал, как подшутил над Иваном Демидовым после хет-трика Месси на ЧМ

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Брендан Галлахер рассказал, как он подшутил над российским форвардом «Монреаль Канадиенс» Иваном Демидовым после того, как Лионель Месси оформил хет-трик на чемпионате мира. Российский хоккеист поддерживает сборную Португалии и её лидера Криштиану Роналду.

«После хет-трика Месси я написал Демидову… А теперь, когда Роналду не забил в ворота Конго, Деми получит ещё одно сообщение», — цитирует Галлахера аккаунт Habs в соцсети X.

Брендан выступал за «Монреаль» с сезона-2012/2013 и провёл в команде 14 сезонов. Всего он сыграл 911 встреч в регулярках НХЛ, набрав 487 (246+241) очков при показателе полезности «+26». Также форвард провёл 79 игр в плей-офф, где забил 14 голов и сделал 20 передач.