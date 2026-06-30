«Юта» подписала контракт с вратарём Себастьяном Коссой

«Юта Маммот» объявила о подписании двухлетнего контракта с вратарём Себастьяном Коссой со среднегодовой зарплатой в $ 2 млн. 23-летний голкипер был приобретён у «Детройт Ред Уингз» в обмен на выбор в первом раунде драфта (23-й номер).

В сезоне-2025/2026 Косса провёл 39 игр в АХЛ за «Гранд Рапидс Гриффинс», одержав 26 побед, потерпев 12 поражений, с коэффициентом надёжности 2,33, 91,5% процентов отражённых бросков и пятью «сухими» матчами. Он представлял «Гриффинс» на Матче всех звёзд АХЛ в 2025 и 2026 годах.

Косса дебютировал в НХЛ в составе «Детройта» 9 декабря 2024 года. Вратарь выиграл золотую медаль в составе сборной Канады на молодёжном чемпионате мира 2022 года и выступал за сборную Канады на чемпионате мира среди юношей до 17 лет 2018 года. Он был выбран «Детройтом» в первом раунде (15-й общий номер) драфта НХЛ 2021 года.