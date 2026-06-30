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«Питтсбург» и «Вегас» совершили обмен защитниками

«Питтсбург» и «Вегас» совершили обмен защитниками
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«Питтсбург Пингвинз» совершил обмен защитниками с «Вегас Голден Найтс». В стан «золотых рыцарей» перешёл Паркер Уозерспун, к «пингвинам» отправился Кейдан Корчак. «Питтсбург» сохраняет за собой 50% контракта Уозерспуна.

25-летний Корчак имеет контракт до сезона-2029/2030 и его среднегодовая зарплата составляет $ 3,25 млн.
Защитник провёл последние пять с лишним сезонов в организации «Вегас Голден Найтс». В прошлом сезоне Корчак забил три гола, отдал 13 результативных передач и набрал 16 очков в 78 играх за «Вегас», а также сделал три результативные передачи в 13 играх на пути к финалу Кубка Стэнли. В 155 играх НХЛ за карьеру Корчак забил четыре гола, отдал 33 результативные передачи, набрал 37 очков с показателем полезности «+31», а также добавил ещё три результативные передачи в 14 играх плей-офф.

Уозерспун в прошлом регулярном сезоне провёл за «Питтсбург» 80 матчей и набрал 30 (3+27) очков.

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