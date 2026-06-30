Нападающий Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси»

Форвард Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на три года с кэпхитом $ 3,25 млн. Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой в $ 925 тыс. истекает 30 июня 2026 года.

Минувший сезон стал дебютным для 25-летнего россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 матчах. Ранее Грицюк выступал в КХЛ за «Авангард» и СКА.