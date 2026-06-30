Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Нападающий Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси»

Нападающий Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси»
Комментарии

Форвард Арсений Грицюк продлил контракт с «Нью-Джерси Дэвилз». Как сообщает пресс-служба клуба, новое соглашение рассчитано сроком на три года с кэпхитом $ 3,25 млн. Срок его действующего контракта со средней годовой зарплатой в $ 925 тыс. истекает 30 июня 2026 года.

Минувший сезон стал дебютным для 25-летнего россиянина в НХЛ. Он провёл 66 матчей и набрал 31 (13+18) очко при показателе полезности «-3» и 15.10 в среднем на льду.

Грицюк был выбран «Нью-Джерси» в пятом раунде драфта-2019 под общим 129-м номером. Всего в КХЛ Грицюк набрал 177 (82+95) очков в 259 матчах. Ранее Грицюк выступал в КХЛ за «Авангард» и СКА.

Материалы по теме
Тренер «Нью-Джерси» Брылин оценил дебютный сезон Арсения Грицюка в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android