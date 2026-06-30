«От него ничего не останется». 18-летний Пугачёв заявил, что готов подраться с Уилсоном

18-летний форвард Глеб Пугачёв, выбранный «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта 2026 года, заявил, что подрался бы на льду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном, в случае необходимости. На собеседовании перед драфтом нападающий отвечал на неожиданные и нестандартные вопросы.

«Они сказали: «Ты крупный игрок, который никого не боится и проводит жёсткие силовые приёмы. Представь, что ты уже в составе «Монреаля». Мы играем против «Вашингтона», ты проводишь жёсткий хит против одного из молодых игроков соперника — и тут же на тебя набрасывается Том Уилсон. Готов ли ты драться с ним?» Да. Я сказал, что от него ничего не останется», — цитирует Пугачёва RG.