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«От него ничего не останется». 18-летний Пугачёв заявил, что готов подраться с Уилсоном

«От него ничего не останется». 18-летний Пугачёв заявил, что готов подраться с Уилсоном
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18-летний форвард Глеб Пугачёв, выбранный «Монреаль Канадиенс» в первом раунде драфта 2026 года, заявил, что подрался бы на льду с нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Томом Уилсоном, в случае необходимости. На собеседовании перед драфтом нападающий отвечал на неожиданные и нестандартные вопросы.

«Они сказали: «Ты крупный игрок, который никого не боится и проводит жёсткие силовые приёмы. Представь, что ты уже в составе «Монреаля». Мы играем против «Вашингтона», ты проводишь жёсткий хит против одного из молодых игроков соперника — и тут же на тебя набрасывается Том Уилсон. Готов ли ты драться с ним?» Да. Я сказал, что от него ничего не останется», — цитирует Пугачёва RG.

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