«Лос-Анджелес» объявил об изменениях в тренерском штабе команды

«Лос-Анджелес Кингз» назначили Фила Хаусли помощником главного тренера, а Криса Хайта и Рэя Уитни — ассистентами тренера. К ним присоединятся ассистент тренера Дерик Джонсон и тренер вратарей Майк Бакли, которые дополнят тренерский штаб Питера Лавиолетта.

62-летний Хаусли присоединяется к организации «Кингз», имея более чем 10-летний опыт работы тренером на уровне НХЛ, до недавнего времени он два сезона (2023-2025) работал ассистентом тренера в «Нью-Йорк Рейнджерс» под руководством Питера Лавиолетта. До этого Хаусли три сезона (2019-2022) был ассистентом тренера в «Аризона Койотис», а ранее занимал должность главного тренера в «Баффало Сэйбрз» (2017-2019).

47-летний Хайт присоединяется к тренерскому штабу Лавиолетта после завершения своего девятого сезона (2015-2017, 2019-2026) в команде «Онтарио Рейн», фарм-клубе «Лос-Анджелес Кингз» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), где он до недавнего времени работал помощником тренера. В сезонах 2017-2018 и 2018-2019 Хайт был помощником тренера в команде «Баффало Сэйбрз» НХЛ в штабе Фила Хаусли.

54-летний Уитни присоединяется к тренерскому штабу НХЛ, имея за плечами более двух 10-летий игрового опыта в НХЛ: 1330 игр в регулярном сезоне за 22 сезона в составе «Сан-Хосе Шаркс» (1991-1997), «Эдмонтон Ойлерз» (1997-1998), «Флорида Пантерз» (1997-2001), «Коламбус Блю Джекетс» (2000-2003), «Детройт Ред Уингз» (2003-2004), «Каролина Харрикейнз» (2005-2010), «Финикс Койотис» (2010-2012) и «Даллас Старз» (2012-2014).