Инсайдер НХЛ назвал клубы, которые интересуются нападающим «Коламбуса» Кириллом Марченко

Инсайдер НХЛ Давид Паньотта заявил об интересе клубов НХЛ к защитнику «Коламбус Блю Джекетс» Заку Веренски, а также к российскому форварду Кириллу Марченко. Ранее сообщалось, что «Монреаль Канадиенс» готовит россиянину крупный контракт.

«В «Коламбусе», похоже, обсуждается возможность обмена Зака ​​Веренски (переговоры с «Далласом» продолжаются), но команды также по-прежнему обсуждают Кирилла Марченко — такие как «Монреаль», «Юта», «Сиэтл», «Филадельфия» и другие», — написал Паньотта в соцсети Х.

В минувшей регулярке Марченко провёл 76 матчей, в которых забросил 27 шайб и отдал 40 результативных передач. Всего в НХЛ на счету Кирилла 292 встречи и 208 (102+106) очков.