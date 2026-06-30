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Форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов

Форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов
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Форвард «Миннесоты Уайлд» Матс Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов, сообщает инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн. По завершающемуся контракту его кэпхит составляет $ 4,125 млн.

В минувшем регулярном чемпионате 38-летний Цуккарелло провёл 59 матчей, в которых набрал 54 (15+39) очка. В плей-офф на его счету восемь игр и 9 (4+5) очков. Норвежский форвард в своей карьере в НХЛ выступал за «Нью-Йорк Рейнджерс», «Даллас Старз» и «Миннесоту».

Всего в регулярках НХЛ Матс Цуккарелло провёл 963 игры и набрал 744 (232+512) очка. В плей-офф на счету норвежского нападающего 110 игр и 67 (21+46) набранных очков.

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