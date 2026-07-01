Павел Дорофеев подписал семилетний контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс»

Российский нападающий Павел Дорофеев, ранее обменянный из «Вегас Голден Найтс» в «Нью-Йорк Рейнджерс», подписал с новой командой контракт на семь лет. Об этом сообщает пресс-служба «Рейнджерс» на официальном сайте.

Фото: www.nhl.com/rangers

«Рейнджерс» приобрели Дорофеева у «Вегаса» в обмен на 26-й и 92-й номера драфта, а также условный выбор в первом раунде 2028 года (условие выбора — защита от попадания в топ-10). Сообщалось, что зарплата Дорофеева в новой команде составит $ 11 млн за сезон.

25-летний россиянин стал лучшим снайпером «Голден Найтс» в прошедшем регулярном чемпионате (37 шайб в 82 играх – личный рекорд). Дорофеев расположился на второй строчке в списке снайперов плей-офф НХЛ минувшего сезона, забросив 12 шайб в 22 матчах. Также на его счету четыре ассиста в плей-офф. «Вегас» в финальной серии Кубка Стэнли — 2026 уступил «Каролине Харрикейнз» со счётом 2-4.