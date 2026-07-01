«Миннесота» подписала новый контракт с форвардом Бобби Бринком

«Миннесота Уайлд» объявила о подписании нового контракта с форвардом Бобби Бринком. Соглашение с 24-летним американцем рассчитано на один сезон, зарплата составит $ 2,75 млн. По прошлому контракту его средняя зарплата за год составляла $ 1,5 млн.

Бринк перешёл в «Уайлд» по ходу прошлого сезона в результате обмена из «Филадельфии». За «Флайерз» он набрал 26 (13+13) очков в 55 играх регулярного чемпионата, за «Миннесоту» – 4 (2+2) очка в 13 матчах — забросил две шайбы и отдал две результативные передачи. В четырёх играх в плей-офф на счету Бринка одна передача.

Ранее стало известно, что 38-летний форвард «Миннесоты» Матс Цуккарелло выйдет на рынок свободных агентов.