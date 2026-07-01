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Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отказался от обмена в «Даллас»

Защитник «Коламбуса» Зак Веренски отказался от обмена в «Даллас»
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Защитник «Коламбус Блю Джекетс» Зак Веренски отказался от обмена в «Даллас Старз», хотя клубы достигли договорённости. Как сообщает Sportsnet, сделка должна была состояться утром 1 июля. 28-летний Веренски, у которого в контракте есть пункт о запрете на обмен, заблокировал сделку.

Со стороны «Старз» главной фигурой должен был стать защитник Томас Харли. При этом в обмене также могли быть задействованы другие игроки и драфт-пики. Отмечается, что это решение игрока может быть связано с тем, что он не хочет переходить в клуб Западной конференции.

У действующего обладателя «Норрис Трофи» осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере $ 9,58 млн за сезон.

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