«Анахайм» подписал контракт с форвардом Эй Джей Гриром

«Анахайм Дакс» подписал контракт с форвардом Эй Джей Гриром, права на которого ранее выменял у «Флориды Пантерз». Сообщается, что 29-летний канадец получил четырёхлетнее соглашение со средней годовой зарплатой $ 4,25 млн. В нём предусмотрено ограничение на обмен – стоп-лист из 10 команд. Кэпхит Грира по прошлому контракту составлял $ 850 тыс.

В минувшем сезоне канадец переписал личные рекорды результативности, набрав 32 (17+15) очка в 78 играх в регулярном чемпионате при лучшем в команде показателе полезности «+14». Грир применил 203 силовых приёма и набрал 113 минут штрафа, став лидером «Пантерз» в этих категориях статистики.