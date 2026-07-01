«Вегас» подписал новый контракт с защитником Жереми Лозоном

«Вегас Голден Найтс» подписал новый контракт с защитником Жереми Лозоном. Сообщается, что 29-летний канадец получил соглашение на шесть лет с кэпхитом $ 4 млн. В первом сезоне предусмотрен полный запрет на обмен, в последующих – стоп-лист (16 команд во втором сезоне, 10 – в третьем и четвёртом, 7 – в пятом и шестом).

Прошлый сезон стал для Лозона первым в составе «Голден Найтс». Он перешёл в команду в результате обмена из «Нэшвилла». В 68 играх в регулярном чемпионате Лозон набрал 13 (1+12) очков при полезности «-3» и среднем времени на льду 17.11. У него 89 минут штрафа, семь драк, 251 силовой приём и 97 заблокированных бросков. В 12 играх в плей-офф Жереми остался без очков при полезности «-5».