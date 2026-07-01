Стали известны характер травмы и сроки восстановления форварда «Трактора» Виталия Кравцова

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Трактора» Виталий Кравцов получил надрыв ахилла во время индивидуальных тренировок. Ранее в СМИ появилась информация, что хоккеист пропустит до полугода для восстановления и возвращения на лёд.

«Не надо драматизировать ситуацию. У Виталия Кравцова не разрыв, а надрыв ахилла. Это случилось не вчера и не позавчера. Сроки восстановления Кравцова гораздо меньше тех, о которых писали в прессе. Все необходимые медицинские процедуры Виталию давно сделаны», – сказал корреспонденту «Чемпионата» Павлу Панышеву источник, знакомый с ситуацией.

В минувшем сезоне КХЛ 26-летний Кравцов набрал 37 (14+23) очков за 42 матча в регулярном чемпионате, а также 3 (2+1) очка в четырёх играх плей-офф. В прошедшем сезоне Кравцов стал лучшим бомбардиром челябинской команды в КХЛ, побив рекорд Антона Глинкина.