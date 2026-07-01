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«Я в шоке». Главный тренер «Коламбуса» — о возможном уходе защитника Зака Веренски

«Я в шоке». Главный тренер «Коламбуса» — о возможном уходе защитника Зака Веренски
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Главный тренер «Коламбус Блю Джекетс» Рик Боунесс заявил, что был шокирован новостями о возможном уходе защитника команды Зака Веренски. У 28-летнего защитника осталось два года по действующему контракту с кэпхитом в размере $ 9,58 млн. В клубе считают, что действующий обладатель «Норрис Трофи» не готов к продлению соглашения. У него есть полный запрет на обмен.

«Я в шоке. На встрече после сезона мы смотрели друг другу в глаза, тепло пообщались, обнялись на прощание и всё такое. Всё было хорошо. Так что я застигнут врасплох. Но что есть, то есть. Я буду тренировать тех ребят, которые будут в команде в сентябре», – цитирует Боунесса пресс-служба клуба.

Ранее Веренски отказался от обмена в «Даллас Старз», хотя клубы достигли договорённости.

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