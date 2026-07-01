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«Рейнджерс» хотят выменять защитника «Каролины» Александра Никишина

«Рейнджерс» хотят выменять защитника «Каролины» Александра Никишина
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«Нью-Йорк Рейнджерс» хотят выменять защитника Александра Никишина у «Каролины Харрикейнз», сообщает инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман.

«Я слышал, что «Рейнджерс» предлагали за него драфт-пики, включая первый раунд, и «Каролина» ответила: «Нам нужен игрок». Думаю, «Рейнджерс» сделают ещё одну попытку, они действительно хотят его заполучить. И он был бы рад оказаться там», – написал Фридман в соцсети Х.

В этом году Никишин стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Каролины». 1 июля он станет ограниченно свободным агентом. Александр провёл первый полноценный сезон в НХЛ. У него 33 (11+22) очка в 81 игре в регулярке при полезности «+18» и среднем игровом времени 18:11. В плей-офф у него 1 (0+1) очко в 17 играх при полезности «-1» и 14:50 в среднем на льду.

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