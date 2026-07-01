Российский нападающий Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Срок действующего контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 9,5 млн истёк 1 июля. Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 мск.

Отметим, что в своей карьере в НХЛ лучший снайпер в истории лиги (929 шайб в регулярках) на данный момент подписывал только три контракта – все с «Кэпиталз». Первый – контракт новичка на три года – был подписан 31 августа 2005 года. Второй – на 13 лет с кэпхитом $ 9,54 млн – 10 января 2008 года. Третий – на пять лет с кэпхитом $ 9,5 млн – 27 июля 2021 года. Рынок свободных агентов в том году открылся 28 июля, так как сроки проведения сезона сместились из-за пандемии коронавируса.

Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге.