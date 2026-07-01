Инсайдер НХЛ — о новом контракте Макара: вряд ли он запросит меньше денег, чем у Капризова

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн высказался о будущем новом контракте защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара. У 27-летнего канадца остался один год действия договора с кэпхитом $ 9 млн. С 1 июля «Эвеланш» могут продлить соглашение с двукратным обладателем «Норрис Трофи». С нового сезона игроком с максимальным кэпхитом в НХЛ будет форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов ($ 17 млн).

«Если не смотреть на контекст, то мало кто возразит, если он захочет $ 20 млн в год. Ничего не имею против Капризова, но на сколько миллионов Макар ценнее? Я не думаю, что есть такой мир, в котором Кейл и его агенты запросят меньше денег, чем у Капризова. При этом главная задача – найти баланс, который позволит «Колорадо» сохранить глубину состава для борьбы за Кубок Стэнли.

По словам источников в лиге, нам не следует ожидать продления контракта Макара прямо 1 июля. По сути, работа над соглашением ещё практически не велась. Тем не менее стороны готовы к тому, что сделка может состояться этим летом», – цитирует Лебрюна The Athletic.