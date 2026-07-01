Максим Сушинский исключил уход Александра Овечкина из «Вашингтона» этим летом

Чемпион мира Максим Сушинский исключил уход российского нападающего Александра Овечкина из «Вашингтон Кэпиталз» этим летом. Сегодня, 1 июля, 40-летний хоккеист впервые в карьере вышел на рынок свободных агентов в НХЛ. Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге.

«Не допускаю, что Александр перейдёт в другой клуб или завершит карьеру. Он не будет играть в другой команде. Думаю, подпишет контракт с «Вашингтоном», — сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Срок действующего контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 9,5 млн истёк 1 июля. Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 мск.