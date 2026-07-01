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Экс-генменеджер «Детройта»: Маккенна — суперзвезда, вокруг которой можно строить команду

Экс-генменеджер «Детройта»: Маккенна — суперзвезда, вокруг которой можно строить команду
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Вице-президент и бывший генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз» Джимми Девеллано сказал, что Гэвин Маккенна может стать краеугольным камнем сильного «Торонто Мэйпл Лифс». Канадский клуб выбрал 18-летнего форварда под общим первым номером на драфте НХЛ — 2026.

«Маккенна – отличный выбор. Думаю, он будет так же хорош, как Дени Потвен для «Айлендерс». Я работал там скаутом, когда его выбрали под первым номером на драфте. Потвен был основой для «Айлендерс», Маккенна сможет стать стержнем для «Лифс». Когда мы тогда выбрали Дени, то чувствовали, что у нас есть суперзвезда на следующие 15 лет. Маккенна – это та суперзвезда, вокруг которой можно строить команду, как мы это сделали в «Айлендерс», – цитирует Девеллано пресс-служба НХЛ.

Потвен был выбран «Айлендерс» под общим первым номером в 1973 году. Защитник выступал за команду до 1988 года и долгое время был капитаном. При нём клуб выиграл Кубок Стэнли четыре раза подряд (с 1980 по 1983 год).

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