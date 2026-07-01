Виктор Костючёнок назначен главным тренером «Югры»

Тренер Виктор Костючёнок возглавил «Югру», сообщает пресс-служба клуба. Бывший главный тренер «Югры» Александр Перов действительно покинул клуб и перешёл в тренерский штаб ярославского «Локомотива», где стал помощником Дмитрия Квартальнова.

Белорусский специалист дважды становился чемпионом ВХЛ. Один из трофеев завоевал с «Сарыаркой», а в 2021 году входил в тренерский штаб ХК «Югра». После трёх сезонов на тренерском мостике «мамонтов» Виктор Павлович работал на Дальнем Востоке, выполнял обязанности главного тренера хабаровского «Амура» и «Адмирала». В январе 2026 года тренер перебрался в АКМ, где вновь работал под руководством Вадима Епанчинцева, а в последствии занял пост исполняющего обязанности главного тренера.

В прошлом сезоне «Югра» стала обладателем Кубка чемпиона России.