«Лада» представила обновлённый логотип клуба. В новом дизайне переплетаются силуэты Жигулёвских гор и волны Жигулёвского моря.

Фото: ХК «Лада»

«Обновлённый логотип «Лады» сохраняет узнаваемый образ клуба, подчёркивая уважение к его истории. В основе остаётся хорошо знакомая болельщикам ладья, которая получила новый акцент — органично интегрированную клюшку. Этот элемент усиливает хоккейную идентичность логотипа, сохраняя его узнаваемость и характер.

При разработке были также обновлены контуры и пропорции логотипа, благодаря чему он стал более цельным, органичным и универсальным для использования на различных носителях — от игровой экипировки до цифровых платформ.

Развитием новой визуальной системы стал фирменный паттерн, вдохновлённый природными символами Тольятти. В его графике переплетаются силуэты Жигулёвских гор и волны Жигулёвского моря — образы, неразрывно связанные с городом и его характером. Они формируют современный визуальный язык клуба, подчёркивая связь «Лады» с болельщиками, родным регионом и её стремление сохранить традиции, переосмысливая их в актуальном дизайне», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.