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Нападающий Никита Артамонов перешёл в «Северсталь» на правах аренды

Нападающий Никита Артамонов перешёл в «Северсталь» на правах аренды
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Нападающий Никита Артамонов пополнил состав ХК «Северсталь» на правах аренды. Соглашение об аренде с «Автомобилистом» рассчитано на один год — до конца сезона-2026/2027. 25 июня 2026 года Артамонов в результате трёхстороннего обмена перешёл в «Автомобилист», из которого теперь отправляется в «Северсталь» на правах аренды.

Артамонов — воспитанник нижнекамской школы хоккея. На молодёжном уровне выступал за «Реактор» и «Чайку», в составе которой в 2023 году стал обладателем Кубка Харламова. Дебютировал в КХЛ в сезоне-2022/2023 в составе нижегородского «Торпедо».

В 2024 году был выбран на драфте НХЛ клубом «Каролина Харрикейнз» во втором раунде под общим 50-м номером. В минувшем сезоне выступал за «Нефтехимик», где в 42 матчах забросил три шайбы, отдал шесть результативных передач, набрав девять очков.

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Нападающий «Торпедо» Никита Артамонов перешёл в «Нефтехимик» на правах аренды
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