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Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Северсталь» произвели обмен

Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Северсталь» произвели обмен
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Хоккейные клубы «Автомобилист» и «Северсталь» произвели обмен. В результате него в команду из Череповца переходит нападающий Семён Кизимов, а «Автомобилист» получает денежную компенсацию и двух молодых хоккеистов – 18-летнего нападающего Антона Лыкова и 16-летнего вратаря Ефима Минаева.

Кизимов выступал в системе «Автомобилиста» с 2021 года, а в сезоне-2022/2023 дебютировал за главную команду. В общей сложности он провёл 134 матча за екатеринбургский клуб в КХЛ, в которых набрал 63 (26+37) очка. В 2024 году Кизимов вместе с «Автомобилистом» стал бронзовым призёром чемпионата.

Новичок системы «Автомобилиста» Антон Лыков родился 20 октября 2007 года в Череповце. Нападающий является воспитанником «Северстали». В двух предыдущих сезонах он выступал в МХЛ за «Алмаз». По итогам прошлого чемпионата он набрал 25 (13+12) очков в 31 матче.

Вратарь Ефим Минаев родился 24 сентября 2009 года в Ярославле. Выступал за юниорские команды «Северстали» в ЮХЛ. Двусторонний контракт с голкипером рассчитан на три сезона.

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