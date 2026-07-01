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Гендиректор «Трактора» назвал сроки возвращения Кравцова после травмы ахилла

Гендиректор «Трактора» назвал сроки возвращения Кравцова после травмы ахилла
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Генеральный директор «Трактора» Иван Савин поделился информацией о травме нападающего Виталия Кравцова. Ранее стало известно, что форвард повредил ахилл.

«Виталий Кравцов при индивидуальных тренировках получил повреждение ахилла. Ему успешно проведена операция, план восстановления прописан, и согласно ему он уже проходит реабилитацию. Со слов врачей, его полное восстановление будет ориентировочно к ноябрю-декабрю. Мы рассчитываем на оптимистичный план.

Такое в спорте бывает, игроки получают травмы и, к сожалению, даже в межсезонье. Тем не менее Виталик является значимой частью нашего коллектива, и мы будем помогать ему вернуться на свой уровень. Клуб по-прежнему рассчитывает на Кравцова в полном объёме», – цитирует Савина «РБ Спорт».

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