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Замула подпишет контракт с ЦСКА на три сезона, Привалов — на четыре года

Замула подпишет контракт с ЦСКА на три сезона, Привалов — на четыре года
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Как стало известно «Чемпионату», защитник Егор Замула подпишет контракт с ЦСКА на три сезона, нападающий Назар Привалов – на четыре года. В ближайшее время об этом будет объявлено официально.

Ранее ЦСКА получил права на 26‑летнего Замулу в результате обмена с нижегородским «Торпедо». Нижегородский клуб получил права на нападающего «Бостона Брюинз» Георгия Меркулова и денежную компенсацию. Замула всю профессиональную карьеру провёл в североамериканских лигах. В НХЛ Егор сыграл 188 матчей и набрал 43 (8+35) очка в составе «Филадельфии Флайерз» и «Коламбус Блю Джекетс». Также он является серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 2020 года.

17‑летний Привалов в прошлом сезоне выступал за «Красную Армию», набрав 49 (30+19) очков в 51 матче, добавив к ним 1 (0+1) очко в шести играх плей‑офф. Молодёжная хоккейная лига признала Привалова лучшим новичком года.

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