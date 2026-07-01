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Пашков — о драфте НХЛ: вратари — якорь, держащий наш хоккейный корабль в бушующем океане

Пашков — о драфте НХЛ: вратари — якорь, держащий наш хоккейный корабль в бушующем океане
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Олимпийский чемпион Александр Пашков высказался о том, что на драфте НХЛ — 2026 выбрали много российских вратарей.

– Александр Константинович, вас, как бывшего вратаря, драфт НХЛ — 2026 порадовал?
– Вопрос понятен, клубы НХЛ выбрали семь российских голкиперов, плюс двух белорусских и ещё одного казахстанского. По сути, из наших каждый третий выбранный – вратарь. Получили ещё одно подтверждение того, что наша вратарская школа – на подъёме. И в НХЛ, где на первых ролях – Бобровский, Василевский, Сорокин, Шестёркин, и в нашем юниорском хоккее.

– Причины подъёма?
– Всё уже сказано в прессе. Это и большое внимание к вратарской позиции в школах и клубах, и современные методики подготовки, и популярность специальных лагерей голкиперов. Думаю, голкиперы – это тот якорь, который держит наш хоккейный корабль в бушующем океане. Кто знает, может, если бы его не было, то наш хоккей давно бы унесло, – приводит слова Пашкова Russia-Hockey.

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