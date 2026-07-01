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Что будет дальше с Александром Овечкиным?

Что будет дальше с Александром Овечкиным?
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Российский нападающий Александр Овечкин впервые в карьере в НХЛ вышел на рынок свободных агентов. Срок действующего контракта 40-летнего россиянина с «Вашингтоном» с кэпхитом $ 9,5 млн истёк 1 июля. Рынок свободных агентов НХЛ официально откроется 1 июля в 19:00 мск. Ранее Овечкин сообщал, что в течение лета планирует определиться со своим будущим в лиге.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Что будет дальше с Александром Овечкиным?»

Овечкин — лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ с 929 голами. В списке лучших снайперов лиги с учётом плей-офф он занимает второе место с 1006 голами, уступая Уэйну Гретцки (1016).

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