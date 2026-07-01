«Локомотив» подписал контракт с нападающим Джованни Фьоре, сообщает пресс-служба ярославского клуба. Контракт с легионером подписан на два сезона.

Канадский нападающий перешёл в ярославский клуб из омского «Авангарда». В минувшем регулярном сезоне 29-летний Фьоре сыграл 62 матча, в которых забросил 11 шайб и отдал 15 результативных передач. В розыгрыше Кубка Гагарина на его счету 17 встреч и 7 (3+4) очков.

«Авангард» в Кубке Гагарина — 2026 уступил в полуфинальной серии «Локомотиву» со счётом 3-4. Ярославцы в прошедшем сезоне во второй год подряд стали обладателями Кубка Гагарина. В межсезонье команду возглавил Дмитрий Квартальнов.